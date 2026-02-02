Tributos estelares en los Grammy: Slash a Ozzy Osbourne y Lauryn Hill a Roberta Flack

Los Ángeles (EE.UU.), 1 feb (EFE).- Slash, el baterista Chad Smith de Red Hot Chili Peppers y Post Malone encabezaron el tributo a Ozzy Osbourne, mientras que Lauryn Hill rindió homenaje a la cantante estadounidense Roberta Flack durante la 68ª edición de los Grammy este domingo en Los Ángeles.

Los músicos, junto con Duff McKagan (Guns N’ Roses) y Andrew Watt interpretaron ‘War Pigs’ en honor al ‘Príncipe de las tinieblas’, quien falleció de un infarto de miocardio el pasado 22 de julio de 2025 a los 76 años.

Poco tiempo después, el escenario lo tomó Lauryn Hill, quien le hizo de maestra de ceremonias para rendir tributo al cantante de R&B D’Angelo, y a Flack, en la que diversos artistas tomaron los micrófonos para interpretar algunos de sus éxitos más populares.

El homenaje a D’Angelo contó con los temas ‘África’, interpretado por Jon Batiste o ‘Brown Sugar’, con Lucky Daye.

El homenaje a Flack, por su parte, contó con John Legend y Chaka Khan, que cantaron ‘Where Is The Love’ y Hill hizo lo propio junto a su compañero de The Fugees Wyclef Jean con el tema ‘Killing Me Softly With His Song’, entre otros invitados.

Flack murió el 24 de febrero de 2025 a los 88 años de edad en Nueva York, después de años luchando contra esclerosis lateral amiotrófica (ELA), mientras que D’Angelo murió el 14 de octubre de 2025 a los 51 años después de una larga batalla contra el cáncer de páncreas.

La cantante de country Reba McEntire actuó por primera vez en el escenario de estos premios para interpretar el tema ‘Trailblazer’ como parte del segmento In Memoriam en el que también se recordó a artistas como Brian Wilson, de los Beach Boys, o Ace Frehley, de Kiss, entre otros, fallecidos el año anterior. EFE

