Trinidad y Tobago destaca «cooperación estratégica» con India durante visita de Jaishankar

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Puerto España, 8 may (EFE).- La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bissessar, aseguró este viernes que su relación con la India es «una alianza moderna basada en la cooperación estratégica», durante la visita al país del ministro indio de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar.

Esta visita oficial de dos días, la segunda de Jaishankar a Trinidad y Tobago en menos de un año, está destinada a impulsar los acuerdos alcanzados durante el histórico viaje del primer ministro indio, Narendra Modi, a la nación caribeña en 2025.

En su intervención en el Parlamento de Puerto España junto a Jaishankar, la primera ministra trinitense describió la visita de prueba del «crecimiento continuo de la relación» entre ambas naciones.

Persad Bissessar afirmó que la relación bilateral ha evolucionado más allá de los lazos ancestrales e históricos, convirtiéndose en lo que denominó «una alianza moderna basada en la cooperación estratégica y el desarrollo compartido».

«La visita de hoy se produce en un momento de profundos cambios a medida que los países del Sur Global ejercen una influencia cada vez mayor en la configuración de los asuntos internacionales y en la definición de su propio camino hacia el desarrollo», declaró.

La visita subraya el esfuerzo de Trinidad y Tobago por fortalecer sus relaciones con la India, que se ha convertido en un socio cada vez más importante a través de la inversión.

El comercio bilateral entre Trinidad y Tobago y la India supera actualmente los 1.200 millones de dólares trinitenses anuales (unos 177 millones de dólares estadounidenses).

Persad Bissessar afirmó que los descendientes de los trabajadores indios traídos al Caribe a partir de 1845 contribuyeron a dar forma al desarrollo cultural, económico y democrático del país.

Además, describió tanto la esclavitud africana como el trabajo por contrato de los indios bajo el dominio colonial como formas de trata de personas y explotación que contribuyeron a la construcción de la nación a través de «la resiliencia y la supervivencia».

Se espera que la visita impulse varios acuerdos bilaterales firmados durante la visita de Modi en julio de 2025, incluyendo la cooperación en capacitación diplomática, deporte, productos farmacéuticos, intercambio cultural y proyectos de desarrollo comunitario.

Entre los memorandos de entendimiento adicionales que se firmarán se incluyen acuerdos sobre comercio e inversión, turismo, cooperación digital, energías renovables, preservación del patrimonio y la reactivación de una cátedra de Ayurveda en la Universidad de las Indias Occidentales.

En el ámbito de la salud, Persad Bissessar confirmó que Trinidad y Tobago pronto recibirá 20 unidades de hemodiálisis y dos ambulancias marítimas de India para mejorar la prestación de servicios de salud.

Mañana, sábado, Jaishankar y su delegación tienen previsto visitar la Isla Nelson, adonde llegaron los primeros indios en 1845, antes de asistir a la inauguración de una planta agroindustrial en Couva.

La delegación india también participará en una recepción vespertina con miembros de la diáspora india en el Instituto Mahatma Gandhi para la Cooperación Cultural.

Jaishankar está realizando un gira por varios países caribeños que le ha llevado previamente a Jamaica y Surinam. EFE

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