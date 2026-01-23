Trinidad y Tobago registrará a todo migrante indocumentado para trabajar legalmente

2 minutos

San Juan, 23 ene (EFE).- El Gobierno de Trinidad y Tobago anunció que comenzará a registrar desde la semana próxima a todos los migrantes indocumentados y así tener la oportunidad de trabajar legalmente, tal y como hicieron con los venezolanos en el año 2019.

Así lo informó el ministro de Seguridad Nacional trinitense, Roger Alexander, en la noche del jueves, donde explicó que se registrará a todos los indocumentados sin excepción de su nacionalidad.

«Esto ya se había hecho en el 2019 bajo la pasada administración. Sin embargo, en aquel momento solo era para los venezolanos, a quienes se les requirió registrarse. Ahora, queremos que sean todos», afirmó.

El registro se llevará a cabo en varias dependencias gubernamentales.

Para llevar a cabo el proceso, Alexander explicó que los solicitantes tendrán que llevar algún tipo de identificación, una dirección física, y si trabaja, indicar el lugar.

El proceso arrancará de manera digital, donde los migrantes se registrarán en el portal migrantregistration.gov.tt, serán notificados para una entrevista personal, y posteriormente recibirán una tarjeta de registro migratorio.

El costo por adulto será de aproximadamente 103 dólares, excluyendo a los menores.

Alexander explicó que el objetivo de llevar a cabo el proceso parcial digital es para mejorar la precisión de lo contabilizado y la información que reciban y así ayudar a los migrantes a poder trabajar de manera legal en el país.

«Este gobierno tiene la intención de hacer las cosas diferente», aseguró.

El funcionario, no obstante, advirtió a los indocumentados que no se registren y que luego sean detenidos por las autoridades, podrían ser deportados a su país de origen. EFE

es/jm/jlp