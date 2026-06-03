Trinidad y Tobago y Zimbabue, elegidos miembros del Consejo de Seguridad ONU

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Naciones Unidas, 3 jun (EFE).- Trinidad y Tobago y Zimbabue fueron elegidos este miércoles por la Asamblea General de la ONU como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el periodo entre el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2028.

Siguiendo la rotación regional, estos dos países fueron los seleccionados para ocupar los asientos que dejarán vacantes Panamá y Somalia, que concluyen su mandato bienal a finales de este año.

Portugal y Austria fueron los países elegidos para suceder a Dinamarca y Grecia tras vencer a Alemania, con quien se disputaban los dos puestos como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para Europa Occidental.

Zimbabue, el único candidato para el asiento reservado al Grupo de África, obtuvo 182 votos a favor.

Por su parte, Trinidad y Tobago, que tampoco tenía rival con quien disputarse la silla para el Grupo de América Latina y el Caribe, recabó 181 apoyos.

En esta ocasión hubo nueve abstenciones.

Esta será la tercera vez para Zimbabue y la segunda para Trinidad y Tobago, aunque en ambos casos no forman parte del órgano desde antes del año 2000.

La votación para el Grupo de Asia y el Pacífico estuvo más reñida. Ni Kirguistán ni Filipinas, los dos candidatos consiguieron superar la mayoría de dos tercios en la votación ordinaria, ni en una segunda ronda.

En la primera, Kirguistán recibió 105 y Filipinas, 85, por debajo de la mayoría de dos tercios necesaria para ganar el asiento, que en esta ocasión se situó en 127 votos.

Y en la segunda, 110 votos fueron para Kirguistán y 81 para Filipinas, con lo que se convocó una tercera porque seguían sin superar los 128 apoyos necesarios.

Los cinco países elegidos este miércoles se unirán a Baréin, Colombia, Letonia, Liberia y la República Democrática del Congo, los otros cinco miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, cuyo mandato termina el 31 de diciembre de 2027.

Además de a los cinco miembros permanentes del órgano con derecho a veto: China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia. EFE

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