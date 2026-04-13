Triple empate técnico en Perú para ir a segunda vuelta ante Fujimori en Perú

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Lima, 13 abr (EFE).- Un nuevo conteo rápido de actas de las elecciones del domingo en Perú, realizado por la encuestadora Ipsos y difundido este lunes, apunta a un triple empate técnico entre el izquierdista Roberto Sánchez, el ultraderechista Rafael López Aliaga y el centrista Jorge Nieto para enfrentarse en la segunda vuelta a la derechista Keiko Fujimori.

Con una muestra de 991 actas electorales y un margen de error de alrededor del 1 %, este conteo rápido de Ipsos confirma a Fujimori (Fuerza Popular) en primer lugar con 17,1 %, seguido de Sánchez (Juntos por el Perú), con 12,4 %; López Aliaga, con 11,3 %; y Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 10,7 %.

A la medianoche del domingo se difundió un primer conteo rápido realizado por la encuestadora Datum a 1.500 mesas electorales, con un margen de error del 1 %, que presentaba a Fujimori con 16,8 %; seguida de López Aliaga, con 12,9 %; Nieto, con 11,6 %; mientras que Sánchez figura quinto con 9,4 %. EFE

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