Adiós a Chaplin hace 40 años 25 de diciembre de 2017 - 15:00 Una Navidad como la de hoy, hace cuarenta años, desaparecía una de las figuras más entrañables de la pantalla grande: Charles Chaplin fallecía a los 88 años, en su hogar suizo de Corsier-sur-Vevey, víctima de un accidente vascular cerebral. Nacido en Londres en 1889 en el seno de una familia de actores que habría de desintegrarse cuando él no había llegado a los tres años, se estrenó en el teatro a los cinco y a los doce asumió su primer papel principal. Creador de ese personaje inolvidable enfundado en unos pantalones holgados, con un bastón en la mano y un sempiterno bombín, Chaplin pasó de actor a empresario y a director. Películas como 'El chico' (1921), 'La quimera del oro' (1925), 'Luces de la ciudad' (1931) y 'Tiempos modernos' (1936) se convirtieran en clásicos del cine. Su genialidad y su humanismo le ganaran un sitio de honor en la historia del séptimo arte, pero no únicamente…. Le invitamos a repasar el itinerario de este personaje sin par que se estableció desde 1952 en Suiza, donde exhalaría su último aliento un día como hoy cuatro décadas atrás.