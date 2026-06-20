Triunfo balsámico de Brasil, EEUU se sube al tren de los dieciseisavos

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Tras la decepción del empate a un gol contra Marruecos en su estreno en el Mundial 2026, Brasil logró el viernes un triunfo balsámico por 3-0 ante Haití, en una jornada en la que Estados Unidos se sumó a México en los dieciseisavos de final.

El primer triunfo de Carlo Ancelotti en una Copa del Mundo no pasará a la historia por el juego desplegado por su equipo, pero lo importante era una victoria que acerca a la Verdeamarela a los cruces eliminatorios.

La nota negativa del partido fue la lesión de Raphinha. El delantero del Barcelona se sentó en el césped antes del final de la primera parte, tocándose la parte posterior del muslo derecho y tuvo que ser sustituido por Rayan.

El azulgrana ha sufrido esta última temporada varios problemas musculares que le hicieron perderse muchos partidos.

– Raphinha lesionado –

A finales de marzo, también con Brasil, sufrió el último percance, que le apartó de las canchas algo más de un mes.

El partido para entonces ya estaba encarrilado con el doblete del delantero Matheus Cunha (23′ y 36′), del Manchester United, una de las novedades en el once titular, y sentenció Vinicius en la última acción de la primera etapa (45+3′).

En el Grupo C, Brasil y Marruecos lideran con 4 puntos, luego del triunfo africano por 1-0 ante Escocia, que es tercero con 3 unidades.

Los Leones del Atlas contaron con su capitán, Achraf Hakimi, el jugador del PSG que unas horas antes tuvo la confirmación de que será juzgado en Francia por un caso de violación que el futbolista niega.

Haití se convierte por su parte en el primer equipo eliminado en este Mundial, antes incluso de enfrentarse en la última jornada a Marruecos.

– Pochettino aclamado –

Un día después de que lo hiciese México, otro de los coanfitriones del Mundial 2026, Estados Unidos selló este viernes su pase a los dieciseisavos de final al ganar 2-0 a Australia.

Una clasificación por la vía rápida que la afición de Seattle, la ciudad estadounidense que más vive el «soccer», agradeció al seleccionador, Mauricio Pochettino, coreando el nombre del DT argentino.

«Decía ayer que Argentina tenía unos hinchas increíbles, pero creo que no nos quedamos cortos», sonrió Pochettino al dar las gracias a los aficionados por el apoyo durante una entrevista televisiva.

Estados Unidos no jugó tan bien como en su victora 4-1 en el debut frente a Paraguay, seguramente porque su gran estrella, Christian Pulisic, fue baja por molestias en los isquiotibiales que ya le impidieron jugar la segunda parte contra los guaraníes.

Pero como México el jueves, contó con algo de fortuna. El empate inicial se rompió con un autogol de Cameron Burgess (11′) antes de la sentencia de Alex Freeman (43′); en Guadalajara fue un error del portero de Corea del Sur, Kim Seung-gyu, el que permitió a Luis Romo romper la igualada.

La tercera anfitriona, Canadá, no tiene el pase aún confirmado, pero sí bien encarrilado tras golear el jueves 6-0 a Catar, en un partido en el que el centrocampita local Ismaël Koné sufrió una escalofriante lesión.

El jugador del Sassuolo italiano «fue operado con éxito de una fractura» en la pierna izquierda, anunció este viernes la federación canadiense.

– Paraguay, bajo presión –

El viernes se completa la segunda jornada del Grupo D con un duelo de necesitados entre Paraguay y Turquía, derrotados en su entrada en liza.

Los otomanos perdieron 2-0 ante Australia y Paraguay fue goleado 4-1 por Estados Unidos.

Se enfrentan en el Levi’s Stadium de Santa Clara (03H00 GMT del sábado), en la Bahía de San Francisco, conscientes de que un nuevo tropiezo podría ser fatal, aunque en la presente edición del Mundial clasifican las ocho mejores terceros de los doce grupos.

En Paraguay, bajo presión tras la goleada sufrida ante el Team USA, su seleccionador, el argentino Gustavo Alfaro, salió en defensa de su tropa.

«A mí, péguenme. Yo no tengo ningún problema. Estoy acostumbrado y yo lo disfruto, porque es un reto», señaló como forma de restar presión a sus jugadores.

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