Tropas emiratíes comienzan a abandonar aeropuerto de este de Yemen, dice televisión yemení

3 minutos

Saná, 31 dic (EFE).- Las tropas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) comenzaron a abandonar este miércoles un aeropuerto del este del Yemen después de que anunciaran ayer que retirarán sus unidades tras el ultimátum de Arabia Saudí por su supuesto apoyo a los secesionistas del sur, informó la televisión oficial yemení.

«Las fuerzas emiratíes han empezado a abandonar el aeropuerto internacional de Al Riyan-Mukalla, en Hadramut», dijo la televisión oficial controlada por el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, que también dio ayer un plazo de 24 horas a los emiratíes para que abandonaran territorio yemení.

En total, de acuerdo con las fuentes, cuatro aviones de carga militar despegaron de este aeropuerto, «transportando cientos de soldados, equipo pesado y sistemas técnicos».

Añadieron que este paso tiene como objetivo «reorganizar el despliegue militar y garantizar la gestión de instalaciones vitales bajo el paraguas de la coalición militar» liderada por Arabia Saudí y de la que EAU también es miembro.

Imágenes que circulaban en redes sociales mostraban aviones de carga militares despegando del aeropuerto de Al Riyan, lo que aparentemente corrobora la versión oficial, aunque las imágenes no pudieron ser verificadas de forma independiente.

Hasta el momento, las autoridades emiratíes no han reaccionado ante esta información.

La salida se produce tras una fuerte escalada de tensiones entre los líderes del Yemen y Emiratos Árabes Unidos.

Ayer, Rashad al Alimi, el líder del Consejo de Liderazgo Presidencial, que actúa como órgano ejecutivo del Gobierno yemení, canceló un acuerdo de defensa conjunto con Abu Dabi, ordenó a todas las fuerzas emiratíes que abandonaran el Yemen, así como a las autoridades que asumieran el control de las instalaciones militares y de seguridad.

La decisión de Al Alimi se produjo tras las crecientes disputas sobre el papel del separatista Consejo de Transición del Sur (CTS), respaldado por Emiratos que controla amplias zonas del sur de Yemen, incluyendo Adén, la capital provisional del Gobierno reconocido instalada en esa urbe costera después de que Saná fuera capturada por los rebeldes chiíes hutíes hace más de una década.

La coalición liderada por Riad y oficiales yemeníes han acusado por primera vez a EAU de apoyar a los secesionistas, que aspiran a un Yemen del Sur, socavando las instituciones estatales y amenazando la estabilidad interna.

La grieta se hizo pública la madrugada del martes cuando la coalición liderada por Riad atacó un cargamento en el puerto de Mukalla procedente de Emiratos Árabes que contenía «armas y vehículos militares», que llegaron «violando los procedimientos establecidos, sin autorización del Gobierno yemení ni del mando de la coalición», un extremo negado por Abu Dabi.EFE

ja-kba-ijm/ajs