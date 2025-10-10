The Swiss voice in the world since 1935
Tropas israelíes comienzan a replegarse de las áreas urbanas de Gaza

Gaza, 10 oct (EFE).- El Ejército israelí comenzó este viernes a replegarse hacia la denominada línea amarilla, siguiendo el acuerdo de alto el fuego en vigor y abandonando ciudades como la capital y otras zonas urbanas, confirmó EFE en el terreno.

La retirada gradual de las tropas ha permitido a la población regresar a barrios en la ciudad de Gaza como Tal al Hawa y Sheikh Radwan, pero el desplazamiento del sur al norte del enclave sigue prohibido, con ataques disuasorios de artillería y la vigilancia de drones. EFE

