Tropas israelíes hieren de bala a 5 palestinos en Nablus, entre ellos un joven de 15 años

1 minuto

Jerusalén, 15 oct (EFE).- Cinco palestinos, entre ellos un adolescente de 15 años, resultaron heridos de bala la noche del miércoles durante una incursión militar israelí en la ciudad de Nablus, en el norte del territorio palestino ocupado de Cisjordania.

La Media Luna Roja informó, en un comunicado, que sus equipos atendieron a cuatro heridos por munición, uno de ellos un joven de 20 años con una herida de bala en la rodilla, además de un adolescente con heridas de metralla, todos transferidos al hospital.

Una fuerza especial del Ejército israelí se infiltró en la calle Al Rahebat de esta ciudad palestina, según fuentes locales, y rodeó una vivienda. Además, lanzaron también gas lacrimógeno.

De acuerdo con la agencia oficial palestina Wafa, los soldados rodearon el edificio de Bomberos de la municipalidad de Nablus, e irrumpieron en la sede de los Sindicatos de Trabajadores Palestinos, deteniendo a quienes estaban en su interior.

El Ejército israelí aún no se ha pronunciado sobre esta redada.

Según la OCHA, desde el 7 de octubre de 2023, unos mil palestinos, entre ellos 212 niños, fueron asesinados en Cisjordania ocupada por fuego israelí, incluida Jerusalén Oriental. De ellos, 193 palestinos, incluidos 39 niños, fueron asesinados solo en lo que va de 2025. EFE

pms/gpv