Tropiezos en la expansión del gigante suizo del cemento Holderbank en Portugal 21 de junio de 2000 - 17:28 El consorcio de cemento CIMPOR rechazó la oferta de compra lanzada la semana pasada por el grupo lusitano SECIL y el suizo Holderbank. El 15 de junio pasado Holderbank anunciaba con esta transacción su expansión a la península ibérica y su supremacía en la región. La intención de Holderbank, en alianza con la empresa SECIL (Companhia Geral de Cal e Cimento SA), fue obtener el 67 por ciento de CIMPOR, actual líder en el sector del cemento en Portugal. La operación hubiese permitido al consorcio de origen suizo asumir tres tercios de las actividades de CIMPOR, tocando puntos estratégicos de la empresa lusitana en Portugal, Marruecos, Túnez, Mozambique y una parte en Brasil. La oferta total para la compra de CIMPOR rondaba los 4 mil millones de dólares, pero el líder del cemento en Portugal consideró el precio propuesto muy bajo, razón por la que rechazó la transacción. Ya desde la presentación de la oferta la semana pasada, el gobierno portugués, accionista minoritario en CIMPOR, se negó a dar luz verde a la transacción, anunciando un futuro poco prometedor de la oferta hecha en conjunto por Holderbank y SECIL. swissinfo y agencias