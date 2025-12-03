Trovadores de España, Panamá, Colombia y Argentina se dan cita en Puerto Rico

2 minutos

San Juan, 3 dic (EFE).- Delegaciones de España, Panamá, Colombia, Uruguay, Argentina y Chile unirán sus voces a una extensa lista de trovadores puertorriqueños entre el 5 y el 14 de diciembre en siete Encuentros Internacionales, donde la décima, la palabra y el verso rimado serán los protagonistas.

Estos encuentros, titulados ‘Trovadores del Mundo’, convierten a Puerto Rico este mes en la capital caribeña del verso improvisado con eventos en varios pueblos del centro, norte y este de la isla.

«Con este evento internacional, Puerto Rico celebra la apertura de un espacio muy necesario para visibilizar la tradición de la décima en la isla», expresó Omar Santiago, director del proyecto en Decimanía.

El evento, libre de costo y que incorpora también a niños y jóvenes trovadores, está dedicado al gran trovador puertorriqueño Miguel Santiago Díaz.

Por Puerto Rico, encabeza el grupo el homenajeado Santiago Díaz, acompañado por figuras como Jovino González, Arturo Santiago, Roberto Silva, Samuel Quijano y Jesús Román, entre otros.

Desde las Islas Canarias (España), regresa el elenco de verseadores Yeray Rodríguez, José María Dávila y Eduardo Duque, junto a los músicos Domingo Rodríguez, Ner Suárez, Luz M. Dávila, Fernando García y Tania Gil.

Panamá aporta su ‘gallino picao’ con las voces de Jazmín Muñoz y Sebastián García, mientras que Argentina trae la milonga de Emanuel Gabotto, quien compartirá versos con el uruguayo Leonardo Silva.

También participan los chilenos Paul Castán y Emma Madariaga, y los colombianos Robinson Alejandro ‘Cocoliso’ y Juan David Blanco ‘Caneca’.

Estos siete encuentros buscan fomentar un acercamiento entre el público puertorriqueño y la tradición de la décima y la trova en el ámbito hispano. EFE

mv/enb