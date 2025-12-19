Troy Edgar agradece a Trump y a Bukele por su nominación como embajador de El Salvador

San Salvador, 19 dic (EFE).- Troy Edgar agradeció este viernes a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de El Salvador, Nayib Bukele, por su nominación como embajador estadounidense en el país centroamericano.

«Gracias nuevamente, Presidente @realdonaldtrump por la nominación esta semana como Embajador de Estados Unidos en El Salvador. También estoy muy agradecido por el apoyo del Presidente @elsalvador @nayibbukele», publicó Edgar en un mensaje en la red social X.

Trump anunció el pasado 16 de diciembre la nominación de Troy Edgar como próximo embajador estadounidense en El Salvador, destacando su experiencia en seguridad fronteriza y defensa nacional.

El presidente Bukele reaccionó con un mensaje en X en el que aseguró que «le daremos la bienvenida con los brazos abiertos, señor presidente T (Trump)».

«Desde su regreso al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 20 de enero, Troy ha demostrado un liderazgo excepcional, logrando sólidos resultados en la protección de nuestra Patria y apoyando nuestra Agenda de América Primero», afirmó Trump en su cuenta de Truth Social.

El presidente estadounidense indicó que Edgar tendrá un papel clave en la estrategia estadounidense para el hemisferio occidental.

«Troy desempeñará un papel clave en el avance de nuestra estrategia, fortaleciendo la cooperación con el presidente Bukele y garantizando la seguridad y la prosperidad de ambas naciones», concluyó Trump, calificando la nominación como «un gran paso hacia la restauración de la fortaleza estadounidense en toda América Latina». EFE

