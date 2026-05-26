Trump, con casi 80 años, se somete a un examen médico y busca disipar dudas sobre su salud

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Washington, 26 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sometió este martes a un examen médico cuando está a punto de cumplir 80 años y mientras intenta disipar las dudas sobre su estado de salud.

El republicano acudió al Centro Médico Militar Walter Reed, en las afueras de Washington, para lo que la Casa Blanca describió como un chequeo médico y dental rutinario y de carácter preventivo.

Se trata del cuarto examen médico público al que se somete Trump en su segundo mandato. El presidente cumplirá 80 años el próximo 14 de junio, a las puertas de la campaña para las elecciones de medio mandato de noviembre.

En julio del año pasado, la Casa Blanca reveló que padece insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas mayores, aunque subrayó que goza de «excelente» salud.

Trump, que en 2025 se convirtió en el presidente de mayor edad en asumir el cargo, suele presumir de gozar de una salud de hierro, aunque han generado preocupación los moretones que se le han visto en las manos, que disimula con maquillaje, los tobillos hinchados y cierta somnolencia en algunos actos públicos.

El republicano niega que se quede dormido en los eventos y asegura que solamente cierra los ojos.

Una encuesta realizada en abril por el Washington Post, ABC News e Ipsos reveló que menos de la mitad de los estadounidenses cree que Trump tiene la agudeza mental o la salud física necesarias para desempeñarse eficazmente como presidente.

Trump criticó con frecuencia la capacidad cognitiva de su antecesor, el demócrata Joe Biden, quien en 2024, con 81 años, abandonó su campaña de reelección ante las dudas sobre su capacidad para seguir en el cargo. EFE

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