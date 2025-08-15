Trump, dispuesto a hablar con Putin de negocios solo si antes se «resuelve» lo de Ucrania

Anchorage (EE.UU.), 15 ago (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebró este viernes que su homólogo ruso, Vladímir Putin, viaje a la cumbre de Alaska con una delegación muy enfocada en negocios, pero advirtió que para tratar esos temas primero hay que «resolver lo peor», en referencia a la necesidad de un acuerdo de paz en Ucrania.

«He notado que ha traído una delegación de gente de negocios y eso es bueno porque quiero hablar de negocios, pero para que eso suceda primero tenemos que resolver lo peor», aseguró Trump en breves declaraciones desde el Air Force One que lo traslada a Anchorage (Alaska) para su histórica cumbre con Putin.

Trump viaja al territorio estadounidense, que fue antigua colonia rusa hasta 1867, con gran parte del círculo más estrecho de su Gabinete, entre ellos los secretarios de Estado, Marco Rubio; del Tesoro, Scott Bessent; de Comercio, Howard Lutnick, y su enviado presidencial, Steve Witkoff, que se ha encargado de negociar con Putin en Moscú.

Por su parte, el mandatario ruso llegará a la reunión junto a su ministro de Finanzas, Anton Siluanov, y el representante para la cooperación económica exterior, Kirill Dmitriev.

Esta será la primera reunión entre líderes de EE.UU. y Rusia desde el inicio del conflicto en Ucrania en 2022.

La guerra en territorio ucraniano le ha pasado factura a las cuentas rusas y ha aumentado el déficit del país, algo que haría que Putin llegue a esta reunión en una posición poco ventajosa en este sentido.

Desde el Air Force One, Trump insistió en que si su homólogo ruso no se compromete con la paz en Ucrania podría enfrentarse a aún más sanciones económicas.

Trump ya ha castigado a importantes socios de Moscú como la India con una subida de aranceles del 50 % en represalia por la compra de crudo ruso.

De la cumbre con Putin, el presidente estadounidense espera conseguir, al menos, un alto el fuego que abra la puerta a un acuerdo de paz en el que participe el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. EFE

