Trump, satisfecho por la coordinación con Sheinbaum, pero pide hacer más contra cárteles

1 minuto

Washington, 4 nov (EFE).- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está satisfecho con la coordinación que le ofrece su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y recordó que siguen presionado a México para que haga «más» en la lucha contras los cárteles.

«En cuanto a Claudia Scheinbaum y la relación del presidente con ella, creo que él (Trump) la respeta mucho como presidenta de México y también aprecia mucho la coordinación que ella ha proporcionado a la administración Trump», declaró Leavitt en una rueda de prensa, preguntada por la opinión de la Administración estadounidense sobre el trabajo de la mexicana respecto a los cárteles.EFE

