Trump, sobre la relación comercial con Europa: «Somos los reyes de que nos tomen el pelo»

1 minuto

Washington, 7 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que en su país son «los reyes» de que Europa les «tome el pelo» en materia comercial y justificó la política arancelaria que ha implementado este año.

En un encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense, Mark Carney, Trump declaró: «No les cobramos nada porque estábamos liderados por estúpidos. Se aprovecharon de nuestro país».

«Ahora ya no están aprovechándose. La Unión Europea (UE), son mis amigos. No les echo la culpa», añadió.

Trump afirmó que tanto la UE como él mismo están contentos con el acuerdo sobre aranceles alcanzado con Bruselas meses atrás, por el que Estados Unidos impone aranceles del 15 % para las importaciones europeas, y puso el ejemplo del sector del automóvil.

«Le pregunté a Angela Merkel (excanciller alemana) cuántos vehículos van de EE.UU. a Alemania y me dijo que creía que ninguno. Y le dije que era correcto. Eso ya no pasa. Están pagando la cifra correcta. No podía pedir más. Es la cifra justa. Ahora los Estados Unidos están usando lo mismo que usaron contra nosotros», concluyó. EFE

