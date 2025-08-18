The Swiss voice in the world since 1935

Trump: «si todo va bien hoy», podrá celebrarse cumbre trilateral con Putin y Zelenski

Washington, 18 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes en el arranque de su encuentro en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que «si todo va bien hoy», podrá celebrarse una cumbre a tres bandas entre ambos mandatarios y el presidente ruso, Vladímir Putin, para tratar de alcanzar la paz en Ucrania.

«Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una trilateral. Y creo que habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos», explicó Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Al ser preguntado sobre si la reunión de hoy podría suponer el punto final para el apoyo estadounidense a Ucrania, Trump dijo que no.

«No puedo decir nunca que es el final del camino. Están matando gente y queremos detenerlo. Así que no diría que es el final del camino. No, creo que tenemos buenas posibilidades de lograrlo», dijo el neoyorquino en referencia a un acuerdo de paz.

Trump avanzó al inicio de la reunión también que «más tarde» podría hacer un anuncio sobre garantías de seguridad para Ucrania brindadas por parte de tropas estadounidenses para evitar otra futura invasión rusa.

Se prevé que durante la reunión con Zelenski, Trump transmita también las condiciones propuestas para lograr la paz por el presidente ruso, Vladímir Putin, en el encuentro de Alaska del viernes, entre ellas la cesión de territorio ucraniano invadido por Rusia, una opción que se califica de inaceptable por parte de Kiev.

A la Casa Blanca han acudido también varios líderes europeos para mostrar su apoyo incondicional a Ucrania.

Son el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Está previsto que Trump se reúna primero con Zelenski y que, tras un almuerzo con todos los mandatarios que acuden hoy a la Casa Blanca, el presidente estadounidense se reúna con los líderes europeos. EFE

