Trump: «si todo va bien hoy» podrá celebrarse cumbre trilateral con Putin y Zelenski
Washington, 18 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes en el arranque de su encuentro en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que «si todo va bien hoy» podrá celebrarse una cumbre a tres bandas entre ambos mandatarios y el presidente ruso, Vladímir Putin, para tratar de alcanzar la paz en Ucrania.
«Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una trilateral. Y creo que habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos», explicó Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. EFE
