The Swiss voice in the world since 1935

Trump: «Si ven algo realmente malo; culpen a la inteligencia artificial»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 2 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que si el público ve que pasa algo «realmente malo», lo mejor que pueden hacer es «culpar a la inteligencia artificial», tras asegurar que un vídeo viral en el que se ven unas bolsas negras siendo lanzadas desde las ventanas blindadas de la Casa Blanca son «noticias falsas».

Durante una conferencia de prensa, Trump dijo «probablemente es generado con IA», luego de que un reportero se acercara para mostrarle un vídeo viral donde se muestra una bolsa negra siendo arrojada de una ventana de la residencia presidencial, que deberían estar siempre cerradas y blindadas por motivos de seguridad.

El mandatario bromeó en el momento y agregó que «las ventanas están blindadas y son a prueba de balas. Mi esposa se quejaba el otro día y me dijo que le encantaría que entrara aire fresco, pero no se puede».

Trump señaló que «los problemas que tenemos con la inteligencia artificial es que tienen cosas buenas y cosas malas» y finalizó que si pasa algo muy malo hay que «simplemente culpar a la IA», después de rechazar también las noticias virales de este fin de semana de que el presidente había muerto y que estaban usando un doble para encubrirlo. EFE

dte/jmr/av

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR