Trump: «Si ven algo realmente malo; culpen a la inteligencia artificial»

1 minuto

Washington, 2 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que si el público ve que pasa algo «realmente malo», lo mejor que pueden hacer es «culpar a la inteligencia artificial», tras asegurar que un vídeo viral en el que se ven unas bolsas negras siendo lanzadas desde las ventanas blindadas de la Casa Blanca son «noticias falsas».

Durante una conferencia de prensa, Trump dijo «probablemente es generado con IA», luego de que un reportero se acercara para mostrarle un vídeo viral donde se muestra una bolsa negra siendo arrojada de una ventana de la residencia presidencial, que deberían estar siempre cerradas y blindadas por motivos de seguridad.

El mandatario bromeó en el momento y agregó que «las ventanas están blindadas y son a prueba de balas. Mi esposa se quejaba el otro día y me dijo que le encantaría que entrara aire fresco, pero no se puede».

Trump señaló que «los problemas que tenemos con la inteligencia artificial es que tienen cosas buenas y cosas malas» y finalizó que si pasa algo muy malo hay que «simplemente culpar a la IA», después de rechazar también las noticias virales de este fin de semana de que el presidente había muerto y que estaban usando un doble para encubrirlo. EFE

