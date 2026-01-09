Trump: «Vamos a hacer algo con Groenlandia, ya sea por las buenas o por las malas»

Washington, 9 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes que no va a permitir «que Rusia o China ocupen Groenlandia» por lo que ha decidido «hacer algo con Groenlandia, ya sea por las buenas o por las malas».

Trump insistió en varias ocasiones a preguntas de los medios de comunicación en la Casa Blanca que Estados Unidos hará algo en Groenlandia, «les guste o no,» porque sino el territorio danés será conquistado por Rusia y China. EFE

