Trump: Irán quiere pactar pero lo niega por miedo a «ser asesinados por su propia gente»
Washington, 25 mar (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán quiere llegar a un acuerdo pero que lo niegan por temor a «ser asesinados por su propia gente» y que también temen ser «asesinados» por Estados Unidos.
Trump insistió en que la República Islámica desea llegar a un acuerdo pero que por temor a ser asesinados lo niegan en público, durante la cena anual del Comité Nacional Republicano del Congreso que se desarrolla en la estación Union Station de Washington. EFE
