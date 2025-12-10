Trump: Macron, Merz y Starmer son buenos amigos míos y hablamos con firmeza sobre Ucrania

Washington, 10 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que sus homólogos de Francia, Emmanuel Macron; Alemania, Friedrich Merz, y Reino Unido, Keir Starmer, son «muy buenos líderes» y «buenos amigos» suyos, después de las conversaciones mantenidas entre los dirigentes sobre las negociaciones de paz en Ucrania.

«Son todos muy buenos líderes, muy buenos amigos míos. Hablamos de Ucrania con mucha firmeza. Veremos qué pasa. Estábamos esperando respuestas antes de avanzar», explicó el mandatario durante una mesa redonda en la Casa Blanca.

Los líderes mantuvieron este miércoles una llamada telefónica con Trump para hablar de la mediación estadounidense en la guerra de Ucrania y coincidieron en que es «un momento crítico» para la seguridad en la región euroatlántica.

Fuentes del Elíseo explicaron que los cuatro dirigentes debatieron sobre los últimos desarrollos de la mediación estadounidense y que respaldaron los esfuerzos de Trump para lograr «una paz robusta y duradera en Ucrania y poner fin a las matanzas».

«Dijimos que antes de ir a una reunión queríamos saber algunas cosas. Les gustaría que fuéramos a una reunión el fin de semana en Europa y tomaremos una decisión, dependiendo de lo que nos digan», apuntó el republicano.

Preguntado sobre si esa reunión incluiría al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, el presidente dijo que la reunión sería «con Zelenski y nosotros».

Este jueves se ha convocado una nueva reunión por videoconferencia de la Coalición de Voluntarios, de la que forman parte una treintena larga de países aliados de Kiev (en su inmensa mayoría europeos), para preparar garantías de seguridad para Ucrania para el caso de que alcanzara un acuerdo de paz o un alto el fuego con Rusia.

Trump también aseguró que Estados Unidos no está gastando dinero en Ucrania: «Básicamente, estamos vendiendo misiles y todo lo demás a la OTAN. Y la OTAN nos paga, y luego distribuyen supongo que principalmente a Ucrania, pero no estamos gastando dinero».

«Si yo fuera presidente, esta guerra nunca habría comenzado, pero la resolveremos», añadió. EFE

