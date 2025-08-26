Trump: Meta invertirá 50.000 de dólares millones en su centro de datos para IA en Luisiana

2 minutos

Washington, 26 ago (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este martes que el gigante tecnológico Meta invertirá 50.000 millones de dólares, unas cinco veces más de lo que la empresa estimó públicamente hace unos meses, en su enorme centro de datos para inteligencia artificial (IA) en el estado de Luisiana.

“Cuando dijeron que la planta costaría 50.000 millones de dólares, pensé: ‘¿Qué clase de planta es esa?’”, dijo Trump durante una reunión de su Gabinete en la Casa Blanca.

«Pero cuando ves esto entiendes por qué vale 50.000 millones de dólares», aseguró al mostrar una imagen en la que se ve el diseño de la gigantesca planta superpuesto sobre la isla de Manhattan.

Trump indicó que, según Meta, la planta ocuparía el 81 % de la isla neoyorquina.

Meta anunció el pasado diciembre que invertiría más de 10.000 millones de dólares en el proyecto Hyperion, un complejo de unos 370.000 metros cuadrados en el noreste de Luisiana que albergará nueve edificios con servidores para potenciar su apuesta por la IA.

El megacentro se sitúa en una zona rural del estado más pobre del país junto a un importante yacimiento de gas, de donde procederán las ingentes cantidades de energía que requiere para operar.

En ese sentido, Trump redobló su llamamiento para multiplicar la generación eléctrica en la primera economía mundial.

«Si consideramos toda la electricidad que producimos actualmente en este país, tendríamos que multiplicarla por dos, o quizás por tres, por tres», dijo el republicano en referencia a las necesidades energéticas que tendrá EE.UU. cuando esta planta de Meta y otros grandes centros de datos para IA comiencen a funcionar.

El presidente estadounidense volvió a defender el uso del carbón para hacer frente a esa demanda, defendió que la energía nuclear -para cuyos desarrollos de nueva generación ha aprobado importantes proyectos- está en boga y volvió a cargar contra la eólica al asegurar que «no funciona», encarece la factura eléctrica y estropea el paisaje. EFE

asb/dte/llb