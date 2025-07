Trump: Plan de Canadá para reconocer a Palestina no es «factor decisivo» en negociaciones

2 minutos

Washington, 31 jul (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que aunque no le gusta el plan de Canadá para reconocer un Estado Palestino, este no supone «un factor decisivo» en las negociaciones para lograr un pacto arancelario.

«No me gustó lo que dijeron, pero esa es su opinión. No me gustó. No es un factor decisivo, pero no hemos hablado con Canadá hoy», explicó Trump en un acto celebrado en la Casa Blanca para la firma de una orden ejecutiva para restituir una prueba de rendimiento físico en los colegios.

«Él nos llamó. Y ya veremos», añadió Trump en aparente referencia al primer ministro canadiense, Mark Carney.

Carney anunció ayer que su país tiene la intención de reconocer el Estado palestino en la próxima Asamblea General de la ONU, que se celebrará en septiembre, y el propio Trump escribió hoy en su red social Truth Social que esta iniciativa dificulta «mucho» el llegar a un acuerdo comercial entre los dos países norteamericanos

Preguntado sobre qué pasará a partir de la medianoche de hoy, cuando entran en vigor los aranceles que Trump ha prometido imponer a Canadá y a muchos otros países, el republicano dijo que el país vecino, cuyas exportaciones cargarán con un arancel del 30 % desde mañana, tendrá que «pagar una tarifa justa».

«Es muy simple. Han estado cobrando aranceles muy altos a nuestros agricultores, algunos de más del 200 %, y los han tratado muy mal», puntualizó el presidente estadounidense, que dijo que los canadienses están siendo «muy, muy mal liderados» por su Gobierno.

Las palabras del magnate inmobiliario llegan horas después de que el propio Trump y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, mantuvieran una conversación telefónica y acordaran extender la suspensión momentánea de los aranceles del 30 % que Washington ha propuesto cobrar a las importaciones mexicanas durante otros 90 días.

Ayer mismo, Trump anunció acuerdos de última hora alcanzados con Corea del Sur y Pakistán para evitar la aplicación de los mal llamados «aranceles recíprocos», además de ratificar gravámenes contra Brasil y sobre el cobre e informar que gravará a India con una tasa del 25 % y penalizaciones adicionales por sus intercambios comerciales con Rusia. EFE

asb/rrt