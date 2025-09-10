The Swiss voice in the world since 1935

Trump: ¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones?

Washington, 10 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se preguntó este miércoles qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con al menos 19 drones, que fueron derribados por las fuerzas de varios países europeos bajo la coordinación de la OTAN.

«¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Allá vamos otra vez!», escribió el mandatario republicano en su plataforma Truth Social.

Al menos 19 drones armados rusos penetraron en la madrugada del miércoles el espacio aéreo polaco lo que provocó que el ejército polaco así como otros aviones y sistemas de defensa antiaérea de aliados como Países Bajos, Alemania e Italia, repeliesen la intrusión bajo la coordinación del Mando Aéreo de la OTAN.

Varsovia calificó la intrusión como «un acto de agresión» mientras que Rusia negó «tener intenciones de atacar Polonia» y se mostró dispuesta a abrir consultas con ese país.

Trump lleva meses expresando su frustración por la negativa de Rusia a poner fin a la guerra de Ucrania y recibió el pasado 15 de agosto a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska para dar un impulso a las negociaciones, pero el encuentro concluyó sin avances concretos.

El mandatario republicano pidió este mismo miércoles a la Unión Europea (UE) que imponga aranceles del 100 % a China y a la India por la compra de petróleo ruso, en un intento de elevar la presión sobre Moscú. EFE

