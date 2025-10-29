Trump: republicanos y demócratas deberían negociar un programa que reemplace a Obamacare

Washington, 29 oct (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este miércoles que es momento de que republicanos y demócratas se sienten a negociar un nuevo programa de cobertura sanitaria asequible que sustituya a Obamacare, aunque pidió como condición que los liberales aprueben antes en el Senado la reapertura del Gobierno Federal.

«Tenemos que arreglar la sanidad, porque Obamacare es un desastre. Cuando ves los incrementos (de las primas) en Obamacare… Nunca funcionó y nunca funcionará», declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One poco antes de aterrizar en Gimhae (Corea del Sur).

«Podemos lograr algo mejor que Obamacare con los demócratas. Creo que eso es algo que podemos conseguir con los demócratas: menos dinero y más atención médica», afirmó el republicano.

La ley de cuidado de salud asequible, más conocida como Obamacare, fue aprobada en 2010 durante la Administración del presidente Barack Obama y busca hacer más accesibles los seguro médicos para los estadounidenses, prohibiendo la discriminación por enfermedades preexistentes u ofreciendo subsidios para aquellos con menos ingresos.

El bloqueo en el que se encuentra actualmente el Senado pasa por las demandas de los demócratas, que para dar a los republicanos los votos que necesitan para aprobar un presupuesto que levante el cierre del Gobierno Federal exigen que se prolonguen los subsidios del Obamacare que caducan a final de año, lo que según los expertos elevará las primas para 2026 en un 30 % o más.

El republicano aseguró que «ahora mismo las aseguradoras están haciendo demasiado dinero, una fortuna», y consideró que «es un buen momento para que los republicanos y los demócratas se reúnan y esbocen algo que funcione».

Cuando se le preguntó si los republicanos efectivamente están abiertos a mantener esas conversaciones, respondió categórico: «Abran el Gobierno y hablaremos».

El actual cierre de Gobierno está ya en su vigésimo noveno día y se cree que al principio de la semana próxima se podría lograr finalmente un acuerdo entre republicanos y demócratas, sobre todo porque este 1 de noviembre los programas de cupones para alimentos, del que dependen más de 40 millones de estadounidenses, se quedarán sin fondos en muchos estados.

A eso se suma la posibilidad de que los controladores aéreos, que están trabajando sin cobrar debido al cierre, soliciten bajas por enfermedad, lo que afectaría a la continuidad del tráfico aéreo en el país. EFE

