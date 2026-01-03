Trump: sería «difícil» para Machado liderar Venezuela porque no tiene «apoyo ni respeto»

Palm Beach (EE.UU.), 3 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, consideró este sábado que «sería muy difícil» para la principal líder opositora venezolana María Corina Machado, presidir la nación suramericana tras la captura por parte de Washington del presidente Nicolás Maduro, al considerar que «no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país».

«Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario», explicó Trump sobre Machado en una rueda de prensa celebrada en su residencia personal de Mar-a-Lago horas después de ejecutarse el operativo para capturar en Caracas a Maduro y a la primera dama, Cilia Flores

El presidente estadounidense aseguró además que su Gobierno no ha estado recientemente en contacto con Machado, ganadora del Nobel de la Paz en 2025 y defensora de la campaña de presión del republicano sobre el chavismo.

La que fuera precandidata por la Plataforma Unitaria para las presidenciales venezolanas de 2024 ha sido señalada en varias ocasiones como una candidata a ocupar la presidencia si Maduro era derrocado.

En una entrevista que Trump otorgó horas antes de la rueda de prensa a la cadena FoxNews ya indicó que tendría que analizar la posible presidencia de Machado.

Machado, vista como la figura clave de la oposición venezolana, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su lucha por la democracia en su país. Tras conocerse la noticia, la activista y política dedicó el galardón a Trump, quien le ha agradecido en varias ocasiones por el gesto.

Al verse imposibilitada para presentarse como candidata por la coalición opositora, Machado dio su apoyo al exdiplomático Edmundo González, al que su plataforma y varios gobiernos internacionales reconocen como verdadero ganador de los comicios en los que Maduro se adjudicó la victoria. EFE

