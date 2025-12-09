Trump: supervivientes de ataque a lancha trataron de enderezarla antes de ser ejecutados

2 minutos

Washington, 9 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista publicada este martes que los supervivientes del primer ataque contra una supuesta narcolancha en aguas del Caribe intentaron enderezar la embarcación antes de ser alcanzados por un segundo bombardeo.

«Parecía que intentaban dar la vuelta al barco, pero yo no me meto en eso. Eso es cosa suya», declaró Trump en una entrevista con Politico.

El mandatario defendió que el almirante que dirigió el ataque, Frank Bradley, es «un hombre muy respetado» aunque aseguró que el vídeo del golpe «no es bonito».

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de septiembre, en el primero de varios ataques de las Fuerzas estadounidenses han perpetrado contra embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el mar Caribe y el Pacífico oriental.

Ese día, el Gobierno estadounidense anunció la destrucción de la embarcación y publicó el video del ataque, pero posteriormente se supo que dos supervivientes de la lancha fueron ejecutados en un segundo bombardeo del que no se han revelado las imágenes.

La oposición demócrata ha aumentado la presión para que el Pentágono haga público el vídeo después de que varios legisladores pudieran verlo a puerta cerrada en el Congreso y calificaran las imágenes de «inquietantes».

Preguntado el lunes por la prensa en la Casa Blanca, Trump dejó la decisión de publicar el vídeo en manos del secretario de Guerra, Pete Hegseth: «Lo que quiera hacer Hegseth me parecerá bien», afirmó.

En la entrevista con Politico, el presidente aseguró también que no le importaría que el responsable del Pentágono testifique ante el Congreso.

«No me importa. Yo le diría que lo haga si quiere. Está haciendo un gran trabajo», dijo.

Este ataque ha puesto en tela de juicio la campaña militar ordenada por Trump en el Caribe y en el Pacífico, en aguas próximas a Venezuela y Colombia, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Desde que el Comando Sur de Estados Unidos inició el operativo ‘Lanza del Sur’ han hundido una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas de drogas, matando extrajudicialmente a más de 80 tripulantes descritos por Washington como «narcoterroristas». EFE

