Trump: Tuve algunas disputas con Netanyahu, pero ha hecho un buen trabajo

Redacción Internacional, 13 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que, a pesar de haber tenido «algunas disputas» con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cree que ha hecho «un buen trabajo».

«Tuve algunas disputas con él que fueron solucionadas rápidamente», dijo Trump sobre su relación con el mandatario israelí ante preguntas de los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force 1 antes de llegar a Tel Aviv.

El presidente estadounidense añadió que Netanyahu ha hecho «un buen trabajo» al frente del Gobierno israelí: «Creo que era la persona indicada en el momento adecuado».

«Trabajando conmigo fue fantástico», enfatizó Trump, que definió al primer ministro israelí como «un presidente de tiempos de guerra».

Trump llegó este lunes por la mañana a Israel, donde tiene previsto reunirse con familiares de los rehenes y dar un discurso en inglés ante el la Knéset (Parlamento israelí).

A continuación viajará hacia la ciudad balneario egipcia Sharm el Sheij para asistir a la Cumbre de Paz, a la que asistirán más de treinta países, más de veinte de ellos representados por sus jefes de Estado o de Gobierno. EFE

