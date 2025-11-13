Trump «sabía acerca de las chicas», según correo electrónico de delincuente sexual Epstein

afp_tickers

5 minutos

Legisladores demócratas de Estados Unidos publicaron el miércoles correos electrónicos en los que el delincuente sexual Jeffrey Epstein sugiere que el ahora presidente Donald Trump sabía «acerca de las chicas» del financista y que había «pasado horas» con una de sus víctimas en su casa.

Trump, que ha negado cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, acusó a los congresistas de intentar «desviar la atención» de sus propios errores.

Pero el escándalo ha resultado difícil de superar para Trump, y los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirmaron que tres nuevos correos electrónicos «plantean serias preguntas sobre Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein», quien se suicidió en prisión en 2019 mientras aguardaba su juicio.

La presión sobre Trump aumentó más este miércoles, cuando el líder de los republicanos en la Cámara, Mike Johnson, dijo que llevaría a cabo una votación la próxima semana de una propuesta para obligar al Departamento de Justicia a publicar los restantes archivos Epstein.

En un correo electrónico de abril de 2011 a su antigua colaboradora Ghislaine Maxwell, Epstein afirma que Trump pasó mucho tiempo con una mujer a la que la Casa Blanca identificó posteriormente como la principal acusadora de Epstein, Virginia Giuffre.

«Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump», escribió Epstein. Añadió que la víctima «pasó horas en mi casa con él, nunca se le ha mencionado».

Maxwell, quien fue condenada por tráfico sexual tras la muerte de Epstein, respondió: «He estado pensando en eso…».

– «Por supuesto que sabía» –

En otro correo electrónico dirigido al periodista Michael Wolff, con fecha 31 de enero de 2019, Epstein supuestamente escribió: «Trump dijo que me pidió que renunciara, cuando nunca fui miembro… por supuesto que sabía acerca de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara».

Epstein parecía referirse a las afirmaciones de Trump —repetidas por la Casa Blanca el miércoles— de que expulsó al financista de su club de Florida por ser un «repugnante».

El furor alrededor del financista sigue sacudiendo a la administración de Trump cuatro meses después de que el Departamento de Justicia cerrara efectivamente el caso, anunciando que no había más información que compartir.

Los demócratas en la Cámara Baja, ansiosos por capitalizar la controversia, han estado intentando forzar una votación para obligar a la publicación de todos los archivos del caso Epstein.

Esa presión creció el miércoles por la tarde cuando la recién juramentada representante demócrata Adelita Grijalva sumó su nombre a una petición que ya reúne las firmas necesarias para exigir una votación sobre la publicación total de los archivos.

Trump instó a los republicanos a no caer en una «trampa».

«Los demócratas están tratando de sacar a relucir de nuevo el engaño de Jeffrey Epstein porque harán cualquier cosa para desviar la atención de lo mal que lo han hecho con el cierre del Gobierno y tantos otros temas», afirmó Trump en Truth Social en alusión a la parálisis presupuestaria de 40 días en Estados Unidos, que le achaca a sus opositores.

– Filtraciones –

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes obtuvieron los correos electrónicos tras citar a los herederos de Epstein a principios de este año.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que los demócratas «filtraron selectivamente» esos mensajes «para crear una narrativa falsa y difamar» a Trump.

«Estos correos electrónicos no prueban absolutamente nada, salvo que el presidente Trump no hizo nada malo», declaró Leavitt.

El Departamento de Justicia aseguró en un memorando el 7 de julio que no existía una supuesta «lista de clientes» de Epstein, y reafirmó que el financista se suicidó en su celda.

Esto provocó una furiosa reacción de una parte del movimiento de apoyo a Trump conocido como MAGA, ya que varios de sus líderes llevan años propagando la teoría de que un «Estado profundo» protege a figuras del Partido Demócrata a los que acusan de haber sido clientes de Epstein.

Los colaboradores de Trump dentro del movimiento MAGA —incluidos dos aliados que ahora dirigen el FBI— se dedicaron a alimentar las teorías conspirativas, incluida la de que el suicidio de Epstein fue en realidad un asesinato ordenado por sus poderosos clientes.

Los vínculos de Trump con Epstein son extensos. Ambos fueron fotografiados de fiesta juntos durante una amistad de 15 años, antes de que, según los informes, se distanciaran en 2004 por un negocio inmobiliario.

Trump no ha sido acusado de ningún delito en conexión con Epstein o Maxwell.

Epstein admitió dos delitos graves de prostitución en 2008 como parte de un acuerdo con la fiscalía, negociado por un fiscal que luego pasaría a formar parte del gabinete de Trump y que fue muy criticado por ser demasiado indulgente.

ft/jz/dga/ad/dga/mar/mr/ad/mr/cr/mr/mvl/mas