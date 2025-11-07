The Swiss voice in the world since 1935

Trump abre la puerta a permitir a Orbán que Hungría siga comprando petróleo ruso

Washington, 7 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió este viernes la puerta a que Hungría, país liderado por su estrecho aliado, Viktor Orbán, siga comprando petróleo de Rusia, a pesar de que ha exigido a los países europeos no hacerlo.

«Lo estamos analizando; a ellos les resulta difícil obtener petróleo y gas de otras zonas», declaró Trump a la prensa al iniciar una reunión con Orbán en la Casa Blanca. EFE

