Trump abre la puerta a permitir a Orbán que Hungría siga comprando petróleo ruso
Washington, 7 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió este viernes la puerta a que Hungría, país liderado por su estrecho aliado, Viktor Orbán, siga comprando petróleo de Rusia, a pesar de que ha exigido a los países europeos no hacerlo.
«Lo estamos analizando; a ellos les resulta difícil obtener petróleo y gas de otras zonas», declaró Trump a la prensa al iniciar una reunión con Orbán en la Casa Blanca. EFE
