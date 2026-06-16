Trump abre la puerta a restablecer «pronto» las sanciones de EE.UU. al petróleo de Rusia

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Évian (Francia), 16 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, abrió este martes la puerta a un restablecimiento de las sanciones al petróleo ruso, ahora que los precios del crudo están bajando gracias al optimismo por el acuerdo de paz con Irán.

«Pronto podremos hacer eso, porque el petróleo ahora está fluyendo», aseguró durante la cumbre del G7 celebrada en Évian (Francia), en la que él y el resto de líderes se reunieron con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

«Habíamos suspendido sanciones porque, evidentemente, no queríamos perjudicar a Estados Unidos», señaló Trump a los periodistas durante su encuentro bilateral con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

En la cumbre, Trump y el resto de líderes del G7 dieron este martes un respaldo claro a Ucrania, a su soberanía y a su integridad territorial, y coincidieron en que hay que presionar más Rusia para llevarla a una negociación, también con más sanciones al petróleo, según indicaron fuentes diplomáticas francesas.

Washington levantó una parte de las sanciones a sus exportaciones de petróleo poco después de lanzar la guerra contra Irán el 28 de febrero con el argumento de que había que buscar un alivio en el mercado internacional del crudo ante el cierre del estrecho de Ormuz por el régimen de Teherán. EFE

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