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Trump abre la puerta a reunirse con el líder supremo iraní Mojtaba Jameneí

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Nueva York, 3 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la puerta, en una entrevista publicada este miércoles, a reunirse con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí.

«Me gustaría conocerlo. Me encantaría conocer a todo el mundo. Me gustaría conocerlo y probablemente nos reuniremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas», declaró Trump en el pódcast ‘Pod Force One’ del New York Post. EFE

ecs/lss

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