Trump abre su discurso a la nación atacando a los migrantes y al sistema político anterior

2 minutos

Washington, 17 dic (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, abrió este miércoles el esperado discurso a la nación atacando a los inmigrantes y al sistema político que le precedió y aseguró que en unos pocos meses «hemos ido de lo peor a lo mejor», gracias a sus deportaciones y a 11 meses que han traído los mayores «cambios positivos» de la historia.

«Nuestro país era motivo de burla en todo el mundo, pero ya no se ríen. En los últimos 11 meses hemos logrado más cambios positivos en Washington que cualquier Administración en la historia de Estados Unidos. Nunca ha habido nada igual», dijo Trump en el arranque de su discurso de logros en la Casa Blanca.

Trump contrastó su política migratoria con la de la Administración anterior, a la que acusó de haber «inundado» ciudades y pueblos con inmigrantes en situación irregular y de haber liberado a delincuentes violentos que, dijo, pusieron en riesgo a personas inocentes.

Según el presidente, su gestión prioriza a los ciudadanos «respetuosos de la ley y trabajadores» y representa un cambio radical frente a lo que describió como años de descontrol migratorio.

Sin ningún tipo de pruebas, Trump aseguró que ha cerrado la frontera sur con México y que en siete meses no se registra el ingreso de ningún inmigrante ilegal.

Posteriormente, el republicano se enfocó en citar algunos de los logros económicos de su Administración asegurando que «los salarios están subiendo más rápido que la inflación» y que los precios de muchos servicios y productos se han reducido, mencionando ejemplos como: un «22 % en automóviles» y la gasolina en 2,50 dólares por galón. EFE

jmr-dte/lnm

(foto) (video)