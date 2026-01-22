Trump acusa a España de ser un «aprovechado» por no aumentar su gasto de defensa al 5 %

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó este jueves a España en Davos (Suiza), durante la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que promueve, de ser «un aprovechado» por ser «el único país de la OTAN que no se ha comprometido a incrementar su gasto en Defensa hasta el 5 % del PIB» y agregó que le gustaría hablar con ese país al respecto.

«Tengo compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5 % (del PIB), de todos salvo de España… No sé lo que pasa con España», señaló en el Foro de Davos, donde tiene lugar la ceremonia.

Trump insistió en señalar a España como un país que se ha desmarcado del resto en cuanto a sus compromisos financieros para la Defensa en el marco de la OTAN, y dijo que creía que es un «aprovechado». EFE

