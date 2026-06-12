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Trump acusa a Irán de no negociar de buena fe y filtrar términos falsos del acuerdo de paz

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Washington, 12 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a Irán de no negociar de buena fe y de filtrar términos del acuerdo de paz que no tienen «nada que ver» con lo conciliado por escrito.

«Los términos que Irán filtró a las ‘noticias falsas’ no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito. Lo que dijeron, incluida su declaración débil y patética sobre la existencia de un acuerdo, no guarda relación alguna con la verdad», escribió Trump en su red Truth Social. EFE

ygg/rcf

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