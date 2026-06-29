Trump acusa a los demócratas de «comunistas» tras las victorias del ala izquierdista en Nueva York

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El presidente estadounidense Donald Trump acusó este viernes a los demócratas de convertirse en «comunistas de línea dura y sin Dios» tras varias victorias de candidatos del ala más izquierdista en las elecciones primarias dentro del partido opositor.

Los candidatos derrotaron a centristas de larga trayectoria en el Congreso.

«No son socialdemócratas. Son comunistas de línea dura y sin Dios», dijo Trump.

«Esta es la amenaza más seria para nuestro país desde su existencia», advirtió en un discurso ante una convención de evangélicos.

Previamente había advertido en su plataforma Truth Social: «he estado esperando y preparándome para esto durante mucho tiempo».

«Es fácil ser comunista: todo lo que tienes que hacer es decir: ‘Te lo daré todo’, pero eso significa que se lo estás quitando a otros que se lo han ganado», indicó.

Las victorias de Brad Lander, Claire Valdez y Darializa Ávila Chevalier, tres jóvenes promesas del Partido Demócrata en primarias del partido en Nueva York, han provocado un sismo en el seno de la formación.

Los tres fueron apoyados por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de 34 años, la estrella ascendente del partido.

Basaron su campaña en llamados a transformar la economía del país, y en medidas como eliminar la policía migratoria (ICE) o promover un embargo de armas contra Israel.

Ávila Chevalier, sin experiencia política previa, había protagonizado manifestaciones propalestinas en la universidad de Columbia.

Derrotó a Adriano Espillat, una de las figuras hispanas del Congreso, de orígenes dominicanos y que llegó al país sin papeles.

Espillat era un aliado de otras personalidades en el Congreso ya consideras muy a la izquierda de la cúpula demócrata, como Alexandria Ocasio-Cortez.

Otra de las «rebeldes», Claire Valdez, de origen dominicano, derrotó a un candidato también apoyado por una histórica del caucus hispánico, Nydia Velázquez, que deja el cargo.

Nydia Velázquez ha sido una de las voces más progresistas en el Congreso, con iniciativas para regularizar a los inmigrantes ilegales.

Esos tres candidatos tienen todas las probabilidades de ser elegidos en los comicios legislativos de noviembre, al ser Nueva York un feudo claramente demócrata.

«Mamdani y sus aliados están tratando de construir un movimiento», explicó el analista político Lincoln Mitchell.

«Empieza el partido», advirtió Trump a sus correligionarios.

bur-jz/mel