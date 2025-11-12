Trump acusa a los demócratas de «desviar la atención» con el caso Epstein y difundir bulos

Washington, 12 nov (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trimp, acusó hoy a miembros del Partido Demócrata de «desviar la atención» y difundir bulos al difundir hoy unos correos electrónicos en los que el pederasta Jeffrey Epstein aseguraba que el magnate neoyorquino estaba al tanto de sus crímenes y que «pasó horas» junto a una de sus víctimas.

«Los demócratas intentan revivir el bulo de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión en el cierre del Gobierno Federal y de muchos otros temas», escribió Trump en su red social Truth Social horas después de darse a conocer estos correos. EFE

