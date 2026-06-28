Trump acusa de nuevo a Irán de violar el acuerdo y amenaza con intensificar los ataques

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Washington, 27 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a acusar este sábado a Irán de violar el acuerdo de alto el fuego y advirtió que Washington podría intensificar su ofensiva militar si Teherán continúa con sus ataques, hasta el punto de que la República Islámica «dejará de existir».

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses bombardearon instalaciones de almacenamiento de misiles y drones, así como radares costeros iraníes, en respuesta a una nueva violación del cese de hostilidades.

«Puede llegar un momento en que ya no podamos seguir siendo razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con mucho éxito», escribió el mandatario. «Si eso ocurre, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!», añadió.

Horas antes, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó de una nueva serie de ataques contra múltiples objetivos militares en Irán en respuesta al ataque de un dron atribuido a Teherán contra el petrolero M/T Kiku, de bandera panameña, mientras navegaba por el estrecho de Ormuz.

«Las fuerzas del CENTCOM lanzaron ataques hoy en respuesta directa a la continua agresión iraní contra la navegación comercial», señaló el mando militar en un comunicado.

Según el CENTCOM, la ofensiva estuvo dirigida contra infraestructura de vigilancia militar, sistemas de comunicaciones, posiciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades para el despliegue de minas navales.

El mando estadounidense aseguró además que, tras los bombardeos del viernes en respuesta a un ataque previo contra el buque M/V Ever Lovely, Irán tuvo «la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego», pero optó por no hacerlo al lanzar un nuevo dron contra el M/T Kiku.

Este segundo ataque estadounidense se produjo después de que Irán acusara a Washington de violar el memorando de entendimiento firmado entre ambos países y justificara su posterior respuesta contra objetivos estadounidenses como un acto de «legítima defensa».

El viernes, Trump ya había acusado a Irán de cometer una violación «insensata» del alto el fuego al lanzar «al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz».

Los ataques son los primeros intercambiados por ambas partes desde que Estados Unidos e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz, mientras negocian un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní. EFE

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