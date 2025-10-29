Trump admite que no puede optar a un tercer mandato: «Es una lástima»

Gyeongju (Corea del Sur), 29 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este miércoles que no puede optar a la reelección para un tercer mandato, pues lo prohíbe la Constitución, y dijo que «es una lástima».

«Tengo las mejores cifras en las encuestas que haya tenido cualquier presidente en muchos años. Diría que, si lo lees, está bastante claro: no se me permite postularme. Es una lástima. Pero tenemos a mucha gente excelente», declaró a la prensa a bordo del Air Force One mientras volaba hacia Corea del Sur desde Japón. EFE

er/sbb