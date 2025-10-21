Trump advierte a Hamás que hay países dispuestos a entrar en Gaza si viola el plan de paz
Washington, 21 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este martes a Hamás de que hay «varios» países aliados dispuestos a entrar en Gaza con «una fuerza considerable» si violan los términos del plan de paz impulsado por Washington y dijo que espera que el grupo militante «haga lo correcto».
«Varios de nuestros AHORA GRANDES ALIADOS en Oriente Medio y en áreas cercanas me han informado explícita y enfáticamente, con gran entusiasmo, de que estarían dispuestos, si yo lo solicito, a entrar a Gaza con una fuerza considerable y ‘enderezar a Hamás’ si sigue actuando de manera incorrecta», escribió en su red Truth Social. EFE
ygg/rf