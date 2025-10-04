Trump advierte a Hamás que no «tolerará demoras» que entorpezcan la paz en Gaza
Washington, 4 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a Hamás que «no tolerará demoras» que puedan poner en peligro el plan para lograr la paz impulsado por la Casa Blanca y agradeció a Israel el anuncio del cese de los ataques aéreos sobre la Franja.
«Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz. Hamás debe actuar con rapidez; de lo contrario, todo se perderá. No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirán», escribió en su red Truth Social. EFE
ygg/mb