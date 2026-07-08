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Trump advierte a Irán de un posible nuevo ataque esta noche

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Ankara/Berlín, 8 jul (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió este miércoles de un posible nuevo ataque esta noche contra Irán, al tiempo que afirmó que se ya verá qué ocurre con las negociaciones con Teherán, horas después de dar por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica.

«Se están comportando muy mal (los iraníes), como lo han hecho durante 47 años. Y ya sabe, los golpeamos duramente anoche después de que lanzaran ataques», dijo Trump al inicio de la reunión bilateral con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. EFE

cae/rcf

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