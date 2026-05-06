Trump advierte a México que «si no hace su trabajo contra las drogas, nosotros lo haremos»

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Washington, 6 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles a las autoridades mexicanas que «si no van a hacer el trabajo contra las drogas, nosotros lo haremos».

«El ingreso de drogas por vía marítima ha disminuido un 97 %, y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, lo cual es mucho más sencillo», añadió el mandatario en la Casa Blanca en un acto de homenaje a las madres de militares. EFE

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