Trump advierte a Merz que debería ocuparse de su país y no interferir en la guerra en Irán

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Washington, 30 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves al canciller alemán, Friedrich Merz, que debería ocuparse más en «arreglar» su país «roto» y poner fin a la guerra en Ucrania, que en «interferir» en el conflicto con Irán, en una nueva andanada en el cruce de críticas entre ambos líderes.

«El canciller de Alemania debería dedicar más tiempo a poner fin a la guerra con Rusia/Ucrania (¡donde ha sido totalmente ineficaz!) y a arreglar su país, que está roto, especialmente en materia de inmigración y energía; y menos tiempo a interferir con aquellos que están eliminando la amenaza nuclear iraní», escribió en Truth Social.

Según el mandatario, los esfuerzos de EE.UU. por acabar con el programa nuclear de Teherán harán «del mundo, incluida Alemania, un lugar más seguro». EFE

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