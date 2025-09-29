The Swiss voice in the world since 1935
Trump advierte que bloqueará fondos para Nueva York si Mamdani se convierte en alcalde

Washington, 29 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que bloqueará fondos del Gobierno federal para Nueva York si el candidato demócrata, Zohran Mamdani, que se define como socialista demócrata, se convierte en alcalde de la ciudad.

«El autoproclamado comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien se postula a la alcaldía, demostrará ser una de las mejores cosas que le han pasado a nuestro gran Partido Republicano», apuntó Trump en la red Truth Social.

El presidente republicano subrayó que Mamdani «tendrá problemas con Washington como ningún otro alcalde» en la historia de Nueva York: «Recuerden, necesita mi dinero, como presidente, para cumplir todas sus falsas promesas comunistas. No recibirá nada, así que ¿qué sentido tiene votar por él?», detalló.

Trump agregó que la ideología de Mamdani «ha fracasado durante miles de años» y predijo que «volverá a fracasar».

El presidente escribió este mensaje un día después de que el actual alcalde de Nueva York, Eric Adams, abandonara su carrera a la reelección como independiente por los malos datos en las encuestas.

Tras su retirada, la carrera para los comicios del 5 de noviembre se limita a Mamdani, que lidera las encuestas tras ganar por sorpresa las primarias demócratas en junio; Andrew Cuomo, quien perdió las primarias demócratas y concurre como independiente; y el republicano Curtis Silwa. EFE

er/pddp

