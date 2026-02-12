Trump advierte que EE.UU. activará una segunda fase «dura» para Irán si no hay acuerdo
Washington, 12 feb (EFE).- El presidente de EE.UU, Donald Trump, aclaró este jueves que no ha hablado con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sobre la posible suspensión del diálogo con Irán sobre su programa nuclear, pero advirtió que de no cerrarse un pacto, Washington activará una segunda fase «muy dura» para Teherán.
Preguntado en una rueda de prensa sobre la reunión que mantuvo en la Casa Blanca un día antes con Netanyahu y si este le pidió suspender las conversaciones con el Gobierno iraní, Trump dijo que no «habían hablando sobre eso».
«Hablaré con ellos (los iraníes) todo lo que quiera, y veremos si podemos llegar a un acuerdo con ellos. Y si no podemos, tendremos que pasar a la fase dos. La fase dos será muy dura para ellos», afirmó. EFE
