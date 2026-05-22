Trump advierte que estadidad de Puerto Rico sería «un desastre» si demócratas gobernaran

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Washington, 21 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que la eventual estadidad de Puerto Rico, impulsada -según dijo- por los demócratas si controlan el Congreso y el Gobierno federal, sería «un desastre» para Estados Unidos, en el marco de una serie de críticas en las que también cuestionó propuestas sobre la Corte Suprema y el sistema electoral.

«Si los demócratas tomaran el control del Congreso y del país, creo que este país estaría acabado. Tendrían a Washington DC y a Puerto Rico como estado -lo cual sería un desastre-, con una enorme cantidad de votos en el Colegio Electoral», dijo Trump durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que Trump ha insistido previamente en eliminar el ‘filibuster’, una regla del Senado estadounidense que permite bloquear o retrasar la aprobación de leyes al exigir normalmente una mayoría de sesenta votos para que una legislación avance.

En este marco, el jefe de Estado ha advertido que su eliminación para destrabar el cierre del Gobierno federal podría abrir la puerta, en el futuro, a propuestas demócratas como la estadidad de Puerto Rico.

Desde 1898, Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos, lo que significa que está bajo soberanía estadounidense pero no es un estado y sus residentes, aunque son ciudadanos estadounidenses, no tienen representación con voto en el Congreso federal y no participan en las elecciones presidenciales.

En octubre de 2025, Trump ya había pedido a los republicanos eliminar el ‘filibuster’ para terminar el cierre del Gobierno Federal que provocó un desfinanciamiento de las instituciones del país durante 43 días entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre pasados. EFE

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