Trump advierte que habrá que «hacer algo» contra el narcotráfico en México

Washington, 3 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que habrá que «hacer algo» contra el narcotráfico en México, pues insistió en que los cárteles de la droga gobiernan el país.

El mandatario dio estas declaraciones en una entrevista telefónica con la cadena Fox News después de la operación contra Venezuela que se saldó con la captura del presidente, Nicolás Maduro, a quien acusa de ser un líder del narcotráfico. EFE

